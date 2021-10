La Regina Elisabetta deve dire addio al drink serale, niente più Martini dopo cena

Ritenuto per alcuni il “segreto” della sua lunga vita, alla regina Elisabetta II d’Inghilterra, prossima ormai ai 95 anni, è stato tolto il suo drink serale che, secondo i più informati, sembrerebbe essere il Martini Dry, preso dopo il tè delle cinque. A riferirlo il Daily Mail citando fonti vicine alla famiglia reale. Un consiglio che pare essere arrivato direttamente dai medici della Casa reale britannica in vista delle celebrazioni per il Giubileo di Platino di Sua Maestà, 70 anni di regno, in programma per il prossimo giugno. Soprattutto dopo le recenti foto che la ritraevano sempre accompagnata da un bastone da passeggio.

Nonostante sui giornali da tempo si legga della “dieta alcolica” della Regina fatta di quattro drink al giorno (in media), una amica di famiglia avrebbe dichiarato che “non sarà un grande problema perché non è una grande bevitrice, anche se certamente pare ingiusto che a questa età debba rinunciare a uno dei suoi piccoli piaceri”. Secondo le voci, oltre al drink serale, i medici le avrebbero imposto lo stop anche per il Vermnouth prima di pranzo, il vino durante i pasti e lo champagne per prepararsi alla notte.

Nel 2020 poi la casa reale aveva anche lanciato un suo gin, andato a ruba in meno di otto ore. Un gin prodotto con il marchio della casata Windsor nella casata della regina in Irlanda del Nord e nella tenuta di Sandringham. D’altronde la passione per il bicchierino è condivisa con tutta la famiglia, e tramandata a Elisabetta dalla Regina Madre, morta all’età di 101 anni dopo una vita a godersi il digestivo post-pranzo e il Martini doppio prima di cena.