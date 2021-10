Italia, auto contro platano: morti tre giovani

Questa notte qualche minuto prima della mezzanotte, i vigili del fuoco sono intervenuti per un gravissimo incidente lungo la SP 27, in località Grignano Polesine a ROVIGO: deceduti tre giovani un quarto gravemente ferito. L’allarme alla sala operativa del 115 da parte di un vigile del fuoco in transito, che si è accorto del sinistro dalle luci di posizione dell’auto finita contro un platano.

I pompieri arrivati ​​dalla centrale con tre squadre, utilizzando cesoie, divaricatori e martinetti idraulici, hanno tagliato la cappotta della Ford Ka estraendo i quattro giovani. Purtroppo nonostante i soccorsi ei tentativi di rianimazione, il medico del Suem ha potuto constatare la morte di tre persone, un quarto è stato stabilizzato e trasferito in codice rosso in ospedale. Sul posto la polizia stradale per i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa tre ore.