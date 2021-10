Il Nisseno Cristian Blandino vince la 60 Mini Internazionale a Ugento

La Finale Nazionale dei Campionati Regionali si è chiusa con un successo parziale e il terzo posto per la classifica a squadre.

Il Delegato/Fiduciario Daniele Settimo ha voluto sottolineare la prestazione dei kartisti siciliani che ve ne anno preso parte. “E’ stata una prova impegnativa ma sicuramente gratificante per i piloti e i Team che hanno onorato questa trasferta oltre stretto, rappresentando in modo lusinghiero la nostra regione. Questa finale è da considerare una edizione numero zero, l’inizio di un nuovo ciclo e come tale saranno fatte delle valutazioni volte alla crescita. Desidero comunque complimentarmi in questa occasione per il lavoro svolto in questa stagione a livello regionale e in particolare con il giovane Blandino che si è fregiato di un importante titolo”.

La gara della 60 Min Gr.3, è stata davvero emozionante per i colori siciliani. Dopo una ripartenza, dovuta ad un contatto di gara che ha escluso dal lotto dei contendenti fra gli altri uno dei siciliani, Rino Passannisi, è stato il catanese Salvatore Sardo a prendere il comando delle ostilità con un avvio fulmineo. Di par suo Cristian Blandino, alfiere del team Cm Motorsport, gli si è messo in scia lasciando intendere che non avrebbe mollato la presa.

E’ stato così che, alla prima occasione, è balzato al comando rimanedovi fino alla fine. Bellissimo pure il duello per il secondo posto che ha visto protagonista ancora un siciliano, Ludovico Busso del team Fk Sicily che, nel corso dell’ultimo giro, ha “forzato” un sorpasso per arpionare il secondo gradino del podio.

Sardo, che correva con un kart a noleggio per un contatto nelle giornate precedenti è riuscito a chiudere a quarto posto.

Dalle altre classi sono arrivati alcuni lusinghieri piazzamenti: Michael Paparo, anche lui del Team Fk Sicily, nella gara a tre della kz2 è stato il primo a giungere sul traguardo, ma per via di una penalizzazione è stato retrocesso in seconda piazza. Quarta posizione per l’agrigentino Salvatore Migliore nella Kzn Junior, che ha visto al via anche il cefaludese Angelo Castiglia. Terzo invece nella Kzn Over, l’esperto Alfio Messina del team SS. Racing. Grazie a questi piazzamenti la Sicilia ha chiuso la classifica a squadre per regioni al terzo posto, fra le cinque che hanno preso parte alla manifestazione.

