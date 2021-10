Gioacchino Comparato: “Continuiamo a parlare con i cittadini, a raccontare la San Cataldo che vogliamo”.

SAN CATALDO. Continuiamo a parlare con i cittadini, a raccontare la San Cataldo che vogliamo, l’idea di comunità che abbiamo. Lo facciamo confrontandoci direttamente sui temi. Insieme ai cittadini, alle attività produttive, alle realtà sociali, vogliamo mettere a punto il progetto di ripartenza della nostra città”. Così il candidato sindaco Gioacchino Comparato che ha fatto il punto.

“Ieri sera, abbiamo avuto un bellissimo momento di partecipazione. Con noi c’erano anche il Deputato Francesco Boccia, già Ministro per gli Affari regionali nel Governo Conte II e responsabile nazionale Enti Locali del Partito Democratico; il Segretario regionale del PD Sicilia, Anthony Emanuele Barbagallo; e il Deputato Dedalo Pignatone. A loro, così come a tutti i cittadini di San Cataldo va il mio personale ringraziamento per il sostegno concreto che stanno dando al nostro progetto di ripartenza della nostra Comunità! Grazie anche ad Elisa Carbone, Sindaco di Sommatino, e Roberto Gambino, Sindaco di Caltanissetta”.