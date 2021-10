Giancarlo Cancelleri annuncia la presenza il 6,7 e 8 ottobre del presidente M5S Giuseppe Conte in Sicilia. In Provincia sarà a San Cataldo.

CALTANISSETTA. “La Sicilia, fin dalla nascita del MoVimento 5 Stelle, ha rappresentato il suo cuore pulsante e l’entusiasmo che ha da sempre caratterizzato l’attivismo e la partecipazione del nostro Movimento. Ricordo ogni singolo giorno di questi 11 anni del nostro Movimento politico, un po’ come quando si ricordano i primi anni di un figlio, i primi passi, le prime parole, i primi errori e le prime grandi conquiste. In tutta Italia siamo cresciuti in maniera vertiginosa, alle volte, forse, quasi inaspettatamente”.

Così il sottosegretario Giancarlo Cancelleri che ha annunciato l’arrivo di Giuseppe Conte il prossimo 6,7 e 8 ottobre in Sicilia. “La Sicilia – ha spiegato – ha dato tanto al Movimento e viceversa il Movimento ha fatto tanto per i Siciliani.Oggi ci aspetta una grande sfida: raccogliere i frutti di tanto impegno profuso giorno dopo giorno, ora dopo ora. Giuseppe Conte, per tutti noi, è stata una grande scommessa rivelatosi poi una sorprendete scelta. Mi sono confrontato a lungo con il Presidente Conte, ho spiegato la forza della nostra terra, la determinazione di noi siciliani, senza tralasciare certamente la centralità e la strategicità politica della Sicilia”.

Il presidente del Movimento 5 Stelle sarà in tour in Sicilia . Giuseppe Conte arriverà in Sicilia il 6, 7 e 8 ottobre, ed insieme a tutti i Portavoce del territorio girerà per i comuni che vanno al voto e dove il Movimento, in alcuni casi in coalizione, partecipa.

“Siamo stati costretti a fermarci in questi due anni di pandemia, e per noi abituati a stare in giro per il territorio 7 giorni su 7 è stata veramente dura resistere”. In provincia di Caltanissetta Giuseppe Conte sarà a San Cataldo. Le altre tappe sono Alcamo, Caltagirone, Grammichele, Misterbianco, Adrano, Pachino, Lentini, Vittoria, Porto Empedocle e Ramacca.