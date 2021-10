Eccellenza. La Nissa espugna 0-1 il campo del Mazara. Prodezza di Retucci. Biancoscudati secondi in classifica.

Seconda affermazione di fila per la Nissa in campionato e squadra del presidente Arialdo Giammusso che, grazie al successo contro il Mazara, s’è ora portata ad un punto dalle due capolista Mazarese e Canicattì.

Una Nissa che in campo ci ha messo tanto cuore e carattere riuscendo a contrastare un Mazara che ha dimostrato organizzazione di gioco, esperienza e solidità. Partita molto combattuta e mai scontata con la Nissa che l’ha orientata a proprio favore al 44′ con una prodezza di Retucci che, su un rinvio della difesa biancoscudata ha dapprima preceduto di testa il proprio marcatore, dopo di che s’è leggermente defilato lasciando partire un tracciante da fuori area che s’è insaccato alla destra della porta mazarese.

La Nissa ha tenuto botta nel secondo tempo mostrando tanta grinta e spirito di gruppo riuscendo a portare a casa una vittoria veramente importante per la sua classifica contro un Mazara che ha anche avuto qualche occasione per pareggiare ma che è stato sempre stoppato dall’attenta difesa biancoscudata.

A fine gara il tecnico Angelo Bognanni ha commentato così il match vittorioso della sua squadra: “I complimenti vanno ai miei ragazzi. Dal primo all’ultimo non hanno mollato di un centimetro. Era un campo difficile dove vincere, il Mazara è una grande squadra ed allenata benissimo. Abbiamo chiuso con tanti under e giovani in campo, questo è il segnale della crescita del gruppo.

Ci troviamo nelle migliori condizioni possibile grazie alla Società ed al Presidente. Retucci è un grande giocatore e lo sapevo sin da inizio stagione. Ma tutti i ragazzi oggi hanno giocato una partita super. Chi è rimasto alla Nissa lo ha fatto per onorare la maglia e dare il massimo, e si vede. Ringrazio i tifosi che sono venuti fin qui per sostenerci, è bellissimo sentirsi incitare per 90 minuti. Davvero speciali”.