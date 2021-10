Domani 9 ottobre niente acqua a Sommatino e Delia.

Niente distribuzione idrica a Delia e Sommatino per la giornata di domani 9 ottobre. A seguito dell’interruzione dell’esercizio idrico nell’acquedotto Fanaco-Madonie Ovest II tratto, Siciliacque ha reso noto che, a partire dalle ore 07:10 di stamani si è interrotto l’esercizio dell’acquedotto Fanaco a causa dell’improvvisa rottura della tubazione avvenuta in contrada Graziani in territorio di Canicattì.

Ne consegue che nella giornata di domani 9 ottobre non sarà possibile effettuare la distribuzione nei comuni di Delia e Sommatino.