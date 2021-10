Delia. Legittimi gli avvisi di accertamento della Tosap nei confronti del gestore del servizio idrico.

DELIA. La Commissione Tributaria Provinciale di Caltanissetta, con sentenza n. 949 del 2021, ha dichiarato la legittimità degli avvisi di accertamento emessi dal Comune di Delia nei confronti di Acque di Caltanissetta s.p.a. in relazione all’omessa denuncia Tosap per occupazione di sottosuolo per un totale complessivo di 48.938,00 euro, per gli anni dal 2013 al 2018.

L’Avv. Francesco Castellino spiega: “la Commissione Tributaria Provinciale di Caltanissetta, in accoglimento delle tesi difensive sostenute nell’interesse del Comune di Delia, ha confermato la regolarità della imposizione tributaria TOSAP nei confronti della Società di gestione del servizio idrico, stante l’inapplicabilità delle esenzioni di cui all’art. 49 lettere a) e) del decreto legislativo n. 507/1993, come tra l’altro affermato da univoca e consolidata giurisprudenza di legittimità.

La pronuncia della Commissione arriva a seguito di un elaborato scrutinio del ricorso e delle controdeduzioni formulate dalle parti, ed ossequiando un principio cardine dell’ordinamento giuridico tributario – il divieto di “analogia legis”, ossia il divieto di estensione analogica delle fattispecie di agevolazione e di esenzione previste tassativamente dal legislatore – riafferma la non spettanza della esenzione invocata al Gestore del servizio idrico e per ciò ne deriva il pagamento della tassa da parte di Acque di Caltanissetta s.p.a nei confronti del Comune di Delia.”

Infine, il legale: “Sia arriva così ad una decisione molto importante per gli interessi pubblici tutelati e dirimente per i diversi contenziosi pendenti, e che avrà evidenti benefici sulle entrate dei bilanci degli enti locali”.