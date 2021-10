Campofranco. Il campione Federico Mancarella ricevuto dal sindaco al Palazzo comunale.

CAMPOFRANCO. Federico Mancarella è tornato con la medaglia di bronzo al collo a Campofranco dopo averla conquistata alle paralimpiadi di Tokio ed è stato ricevuto dal sindaco Rino Pitanza al palazzo comunale. “Abbiamo esultato con lui e con papà Calogero al telefono appena messa la medaglia al collo ed ecco che Federico Mancarella cittadino onorario di Campofranco da 4 anni, mantiene la promessa fattami e viene a Campofranco”, ha sottolineato il primo cittadino.

Il campione paralimpico ha incontrato Sindaco, amministratori, dipendenti comunali e, idealmente, tutta Campofranco in compagnia di un orgoglioso ed emozionato papà Calogero. “Siamo stati insieme un’intera giornata in comune – ha detto il sindaco – e oltre e abbiamo parlato tanto e lui non si è sottratto a nessuna domanda, curiosità e altro, sportiva, sociale e personale. Un ragazzo straordinario, Federico, che trasmette una forte carica emotiva e voglia di affrontare e superare ogni difficoltà”.

Rino Pitanza ha poi aggiunto: “E’ stata una delle giornate più belle che ho trascorso e non solo da Sindaco, e vi confesso che l’emozione avuta quando ho messo la fascia da Sindaco a Federico e lui ha ricambiato mettendomi al collo… la medaglia olimpica è stata talmente tanta, che non ho potuto nascondere anche qualche lacrima”.

Federico Mancarella ha sottolineato: “Campofranco è il paese di mio papà Calogero, ma anche il mio – dice Federico – qui c’è la mia infanzia felice, dove ogni estate venivo, i miei nonni, i miei cugini… Campofranco ha un posto importante nel mio cuore. Ecco perché ho portato la medaglia che condivido con tutti. Per me questa è una delle giornate più belle della mia vita, e l’accoglienza che ho avuto è forse spropositata rispetto quello che ho fatto. Lo sport è stata la mia rivincita e non voglio abbandonarlo. Grazie al Sindaco che mi è stato sempre vicino e a tutti i campofranchesi per il sostegno, l’affetto, l’amicizia che mi avete dimostrato. Ma un grazie soprattutto a mio papà Calogero.”