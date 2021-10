Caltanissetta, Simit. Galli: “Vacciniamo i bambini o il virus Covid non si fermerà”

“Se non cominciamo a vaccinare i bambini il virus non lo fermiamo. Si cominciano a vedere strani quadri di post-Covid non facilmente inquadrabili.

Ragazzini con situazioni di post-Covid come la sindrome da affaticamento cronico che finora avevamo visto solo negli adulti”.

Lo ha detto Massimo Galli, primario infettivologo dell’ospedale Sacco di Milano intervenuto al XII congresso regionale della Simit-Societa’ Italiana di Malattie Infettive e Tropicali in corso a Caltanissetta, organizzato dal direttore dell’unita’ operativa complessa del reparto di malattie infettive dell’ospedale Sant’Elia Giovanni Mazzola.