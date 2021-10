Caltanissetta. Il chirurgo nisseno Antonio Pesce al Congresso Clinico 2021 in Usa sul recupero di pazienti dopo la chirurgia colorettale.

CALTANISSETTA. Grande soddisfazione per il medico chirurgo nisseno Antonio Pesce. Il forum scientifico dell’American College of Surgeons-Chirurgia (ACS) ha invitato gli autori dello studio “L’impatto del programma di miglioramento del recupero dopo l’intervento chirurgico (ERP) di chirurgia colorettale in un ospedale rurale” a presentarne l’abstract al Congresso Clinico 2021 che si è svolto da Washington-Usa in modalità a distanza.

“Il miglioramento del recupero dopo l’intervento chirurgico (Enhanced Recovery After Surgery ERAS)” per gli interventi di chirurgia colo rettale è un programma multidisciplinare caratterizzato da una serie di elementi applicati in fase pre, intra e post-operatoria fondato su certezze scientifiche per ridurre lo stress peri-operatorio, che va dall’ospedalizzazione alla dimissione, migliorando il recupero del paziente, riducendo la frequenza delle complicanze post-operatorie e la durata della degenza ospedaliera.

L’obiettivo raggiunto dal gruppo di ricerca dell’equipe di chirurgia coordinato dal prof. Feo, con la collaborazione del team anestesiologico del dott. Righini, è stato quello di dimostrare che l’ERAS colo rettale in un ospedale di provincia -come quello del Delta-Lagosanto che serve una vasta area rurale – è applicabile e vantaggioso a condizione che si attivi un team multidisciplinare competente in grado di motivare il paziente a raggiungere l’obiettivo indicato.

Il dott. Antonio Pesce, chirurgo dell’Azienda Usl, coordinatore del gruppo di lavoro ed estensore dello studio, ha sottolineato l’originalità e il carattere innovativo della ricerca considerati i pochi dati disponibili e le limitate evidenze scientifiche in letteratura sull’applicazione dei protocolli ERAS in ospedali di periferia. Nello studio sono a confronto i risultati dei pazienti trattati con i protocolli ERAS attuali della Chirurgia del Delta con quelli trattati in maniera convenzionale negli anni precedenti l’introduzione del protocollo.

I risultati dimostrano che un protocollo ERAS in un ospedale che serve un territorio abitato da una popolazione rurale è sicuro e vantaggioso, come evidenziato dal dott. Pesce e dal prof. Feo perché consente: di ridurre i tempi di recupero funzionale senza incrementare le complicanze post-operatorie minori e maggiori; di dimezzare la durata della degenza media da 10 a 5 giorni; di incrementare la dimissione dei pazienti dall’ospedale direttamente al domicilio.

Fattori come, ad esempio, un colloquio esaustivo prima del ricovero per una completa e chiara comprensione del protocollo, la rapida ripresa dell’alimentazione per via orale, la rimozione precoce di sondino naso-gastrico e del catetere vescicale, il controllo delle infusioni endovenose, la ginnastica respiratoria, la mobilizzazione precoce, sono fattori decisivi per migliorare il recupero dei pazienti.