Calcio, Atletico Nissa: per sabato “soluzione interna”, lunedì il nuovo allenatore

Momento delicato in casa Atletico Nissa alle prese con la ricomposizione dello staff dopo l’esonero di mister Giovanni Italia. I componenti della dirigenza della società presieduta dall’avvocato Sergio Iacona, si sono più volte riuniti per analizzare e valutare tutte le possibili opzioni. Nel frattempo però il campionato incalza e la squadra, sabato 9 ottobre alle ore 15.30 sarà di scena a Tremestieri Etneo contro i padroni di casa dell’Atletico 1994. Match delicatissimo per le due formazioni che condividono la terzultima posizione in classifica con 4 punti.

Per questa trasferta il sodalizio di Caltanissetta ha deciso, temporaneamente, di affidarsi ad una soluzione “interna” per la guida della squadra. Poi, già da lunedì, dovrebbero essere sciolti i dubbi e reso ufficialmente noto il nuovo staff tecnico. La comprensibile cautela e l’approfondita riflessione sono necessarie per tentare di trovare la via gusta ed affidare la panchina ad un tecnico che condivida i metodi della società.