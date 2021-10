Butera. Al via la sistemazione delle strade rurali con fondi comunali.

BUTERA. Fondi comunali gli interventi per la manutenzione delle strade rurali. L’amministrazione comunale ha affidato alla Butera Servizi Srl l’incarico per la sistemazione delle strade rurali.

L’importo con il quale è stato affidato l’incarico alla ditta ammonta a 70.420 euro oltre a 963,69 euro per oneri sulla sicurezza ed Iva al 22%, per un importo complessivo di 87.089,31 euro.

Tale intervento di manutenzione straordinaria consentirà di sistemare le strade rurali che necessitano di un adeguato piano di intervento che ne consenta la percorribilità in sicurezza. In precedenza è stata la Giunta Balbo ad evidenziare la necessità di destinare somme alle strade rurali, cioè a quelle arterie viarie di campagna fondamentali per le numerose aziende agricole e familiari presenti nel territorio.

Gli interventi riguarderanno le strade rurali Barretta, Fiume di Mallo Difesa, Fiume di Mallo-Ambasciatore; Gargheria, san Giacomo, Giaquinta –Nostra Donna, Chiarchiaro –Monaco e Augghia -Travacca.