Asp di Caltanissetta, indennità e produttività in ritardo: esplode la protesta del Nursind

Niente indennità, premi di produttività e buoni pasto. Per i lavoratori dell’Asp di Caltanissetta il post pandemia è un incubo. Il sindacato Nursind, dopo l’ennesimo sollecito ai vertici dell’azienda provinciale, ha dichiarato lo stato di agitazione avviando l’iter che porterà il 27 ottobre a una manifestazione in via Cusmano davanti alla sede dell’Asp e che potrebbe portare a uno sciopero. Mediamente le somme attese dai dipendenti si aggirano sui 4 mila euro ma variano in base alla fascia di appartenenza.

La segreteria provinciale del Nursind, in una nota a firma di Giuseppe Provinzano ricorda le criticità dell’azienda sanitaria provinciale: “La mancata erogazione del sistema premiante relativo agli anni 2019 e 2020, il mancato riconoscimento delle progressioni economiche orizzontali relative all’anno 2020 al personale avente diritto, che ancora dopo quasi 10 mesi aspettano la pubblicazione delle graduatorie e il riconoscimento delle somme spettanti. E ancora, il mancato riconoscimento dei buoni pasto per il personale turnista, così come previsto dalla recente sentenza di Cassazione, e il mancato riconoscimento dell’ indennità di Malattie infettive anche in aggiunta alle altre indennità”.

Il Nursind lamenta inoltre “il mancato screening verso tutti gli operatori sanitari vaccinati per Covid-19 attraverso il dosaggio dell’immunoglobulina IgG, specifica anti Sars-Cov-2”.

Da qui il via a una serie di iniziative di protesta e la richiesta di intervento del Prefetto per le procedure di raffreddamento che possano scongiurare lo sciopero. Il Nursind preannuncia assemblee dei lavoratori in orario di servizio presso i vari presidi ospedalieri della provincia che culmineranno con la manifestazione e sit-in nel piazzale antistante la sede dell’Asp il prossimo 27 ottobre.