Acquaviva, ancora riconoscimenti al poeta Calogero Sorce

ACQUAVIVA PLATANI – Al poeta acquavivese Calogero Sorce, attualmente residente a Venaria Reale (TO), vengono conferiti “Il Premio alla Carriera e il Secondo Premio nella Sezione “A” poesia in lingua italiana, al “Concorso Internazionale di Poesia “Città di Camporeale 2021”. Il Secondo Premio gli viene assegnato per la poesia “Miriadi di stelle cadenti”, che tratta della violenza di massa e sulle bambine, nelle zone di guerra asiatiche e africane, con le tragiche conseguenze che lasciano nella mente degli abusati. “Il Premio alla Carriera” gli viene invece conferito per la lirica in vernacolo siciliano “Scantu”, sulla paura della mafia, che riflette la storia, veramente accaduta, dello scrittore e poeta Francesco Billeci, presidente dell’ “Associazione Antiracket Liberjato”, associazione fondata da lui stesso per contrastare le minacce, l’usura e l’estorsione. (Si allega video con la poesia, da Francesco Billeci stesso recitata). Moltissimi sono stati i partecipanti a tale concorso e tanti sono stati i premiati in un momento in cui il “covid” ha rallentato e offuscato la cultura, ma che la nostra Sicilia continua sempre imperterrita a portare avanti. La Cerimonia di Premiazione si svolgerà, Sabato 27 Novembre 2021 alle ore 15.00, presso il Baglio del Palazzo del Principe (Museo Biblioteca Comunale) di Camporeale – Via Atrio II Principe 10, 90043 Camporeale (PA) – con accesso vincolato e secondo le normative vigenti inerenti il “covid”.