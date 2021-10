Mussomeli, il “Leonardo da Vinci” ha partecipato alla V^ Edizione del Festival dello Sviluppo sostenibile promosso da ASviS: ”Workshop energy”

MUSSOMELI – Gli alunni delle classi II A e II B di Scuola secondaria di I grado dell’Istituto Comprensivo Statale “Leonardo da Vinci” di Mussomeli, diretto dalla professoressa Alessandra Camerota, nei giorni scorsi, hanno partecipato alla V Edizione del Festival dello Sviluppo sostenibile, promosso dall’Agenzia Italiana per lo sviluppo sostenibile, ASviS, presentando un’iniziativa dal titolo “Workshop energy, classificatasi finalista agli SDGS Action Award.

Al grido di “Mettilo in agenda#stiamoagendo “ i ragazzi , guidati dalla professoressa Anna Maria Scozzaro e dai Professori Angelo Alfano e Castrenze Barcellona, hanno “agito”, partecipando attivamente a una giornata di sensibilizzazione sulla necessità di produrre energia pulita a impatto ambientale zero e a neutralità climatica. In particolare sono stati oggetto di riflessione, attraverso esperimenti scientifici e di laboratorio, il Goal 7, Energia pulita e accessibile, e il Goal 13, Lotta contro il cambiamento climatico, dell’Agenda 2030. Gli alunni, scienziati in erba, hanno dimostrato che bisogna “agire” per il pianeta, prima che l’azione dell’uomo diventi incontrollabile e che piogge acide ed effetto serra possano causare danni irreparabili per la salute della Terra e dei suoi abitanti, proponendo come soluzione l’implementazione dell’energia rinnovabile, in particolare dell’energia solare, eolica e idroelettrica. Dopo l’attività laboratoriale i discenti hanno avuto la possibilità di confrontarsi sulle tematiche ambientali e di sviluppo sostenibile discusse durante la conferenza “Youth4 Climate”, tenutasi a Milano dal 28 al 30 settembre e da discutere nella COP26, conferenza promossa dalle Nazioni Unite che si terrà a Glasgow dal 31 ottobre al 12 novembre. Nel corso del Workshop la Dirigente e il Direttore dei Servizi generali e Amministrativi, Mario Maida, hanno ringraziato l’ingegnere Terenzio Alio, titolare della ditta Enery projet per aver donato alla Scuola un pannello fotovoltaico e delle celle fotovoltaiche che verranno collocati nel laboratorio di scienze per scopi didattici. Al termine la Dirigente si è complimentata con gli alunni per la partecipazione e l’impegno profusi, con Docenti che hanno progettato, organizzato e attuato l’evento di formazione, con la professoressa Maria Chiparo per aver curato gli aspetti relativi alla lingua inglese, affermando la necessità di arricchire il curricolo di Istituto con tali iniziative per favorire l’acquisizione da parte degli alunni di competenze scientifiche, civiche e di cittadinanza attiva. L’evento è stato trasmesso in diretta nazionale tramite il seguente link: https://festivalsvilupposostenibile.it/2021/cal/338/workshop-energy#.YWX35RzONXU. (DALLA SCUOLA: professoressa Graziella Lo Manto con il contributo dell’alunno Lorenzo Mingoia