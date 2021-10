5 regole che funzionano davvero per appuntamenti romantici perfetti

Le grandi città italiane si dimostrano perfette per un appuntamento romantico: sono piene di locali aperti fino a tardi, eventi culturali e piazze dove passeggiare romanticamente o sorseggiare un aperitivo; Torino, per esempio, vanta il Museo Egizio, il Museo del Cinema e moltissimi ristoranti di classe.

Purtroppo l’arrivo della pandemia di Covid ha reso più difficile conoscere persone nuove e frequentarsi, ma il dating online ha semplificato la vita di tutti i single a caccia.

Conoscersi online? La scelta più sicura

I mesi di lockdown e le restrizioni hanno costretto in casa molti single, privandoli dell’opportunità di conoscere un partner stabile oppure l’avventura di una sera. I siti online, già molto utilizzati anche prima, sono diventati un ottimo modo per:

Confrontare l’ansia dovuta alla pandemia e stare vicini a distanza con messaggi e videochiamate, progettando i futuri incontri con single a Torino e in tutte le città più belle d’Italia.

Combattere la solitudine che ha colpito anche i single più convinti senza mettere a rischio la propria salute o quella del partner.

Stabilire una connessione virtuale prima di vedersi di persona, soprattutto in caso di relazione a lungo termine. Grazie alle app d’incontri, è più facile conoscere partner con gli stessi progetti, senza perdere tempo con persone compatibili ma ancora incerte sul tipo di relazione voluta.

5 consigli da seguire per avere successo online a partire dal profilo

Per poter trovare un partner online, ci sono alcuni piccoli accorgimenti da prendere in considerazione:

Scegliere il sito giusto per le proprie esigenze: alcune app di dating sono pensate per gli incontri occasionali, altre per le storie serie, altre ancora sono aperte a ogni tipo di relazione. Fare attenzione alle foto: è necessario usare almeno una foto profilo raffigurante il viso e aggiungere anche qualche scatto a figura intera, evitando le fotografie troppo provocanti oppure le foto di gruppo. Per rendere il profilo più interessante, ha senso aggiungere foto scattate in contesti diversi che raffigurino gli hobby e i traguardi personali. Completare correttamente il profilo: bisogna compilare tutte le voci richieste, soprattutto nei siti che basano i propri sistemi di ricerca sulle etichette. Usare correttamente la biografia: se il sito consente di parlare di se stessi, conviene esplicitare subito il tipo di relazione desiderata. È importante descriversi senza vantarsi del proprio lavoro o peggio ancora mentire. Ottenere la verifica oppure collegare qualche social network: molti utenti hanno ragionevolmente paura di imbattersi in bot e profili falsi, soprattutto quando il potenziale partner risulta particolarmente attraente.

Piccole regole per spostarsi dal telefono alla vita reale

Una volta che il profilo è pronto, è possibile iniziare a contattare i potenziali partner nelle vicinanze per ottenere match; per quanto si possa essere tentati a basarsi prevalentemente sull’aspetto fisico, chi cerca una storia seria dovrebbe impiegare qualche minuto per verificare anche la presenza di interessi compatibili.

Una volta iniziata la conversazione, è necessario mostrarsi sempre rispettosi e non imporre foto non richieste; tuttavia, se inizia a crearsi una certa alchimia, è meglio sentirsi a voce e videochiamarsi quanto prima, possibilmente sfruttando i sistemi di messaggistica dell’app.

Se le chiamate aiutano ad accrescere la confidenza e la reciproca attrazione, è giunto il momento di pianificare un appuntamento di persona.

Il covid ha costretto molte coppie a rimandare il primo appuntamento dal vivo, ma le vaccinazioni e le riaperture dei locali hanno reso possibile organizzarsi di nuovo. Prima di proporre un appuntamento, è sempre bene studiare la personalità del potenziale partner e suggerire qualcosa nelle sue corde; è un appassionato di musica? Magari apprezzerebbe un concerto!