Sommatino. Pubblicato il bando per esenzione ticket mensa scolastica. Istanze entro il 20 settembre.

SOMMATINO. E’ stato pubblicato il bando per l’esenzione ticket della mensa per l’anno scolastico 2021/2022. E’ possibile pertanto presentare domanda per accedere all’esenzione totale per l’acquisto dei buoni pasto per la mensa scolastica, fino al raggiungimento del numero massimo di 30 utenti aventi diritto.

I requisiti necessari per poter accedere all’esenzione totale sono:

Frequenza della scuola del territorio comunale;

Possedere una Certificazione ISEE in corso di validità pari o inferiore a € 5.000,00;

Le domande dovranno essere presentate al protocollo del Comune di Sommatino entro e non oltre le ore 12 del 20 settembre. Il bando e la relativa domanda sono integralmente consultabili e scaricabili al seguente indirizzo: http://www.comune.sommatino.cl.it/…/1/atto/G1WpZekT6Yz0-A.