Sicilia, Antonio Balsamo nominato direttore nuovo Centro Studi Unicost

“In una partecipata riunione del Comitato direttivo centrale del gruppo Unicost, tenutasi a Roma, oggi, 18.9.2021, è stato nominato il direttore del nuovo Centro Studi e della rivista varata dal gruppo.

E’ Antonio Balsamo, 57 anni, palermitano, magistrato di riconosciuta esperienza professionale e competenza scientifica. Già presidente della Corte di Assise di Caltanissetta che ha celebrato i nuovi processi per le stragi di Capaci e di via D’Amelio, già magistrato della Corte di Cassazione e consigliere giuridico della rappresentanza italiana all’Onu, è attualmente presidente del Tribunale di Palermo. Direttore responsabile della rivista, Mirella Cervadoro, in pensione da luglio di quest’anno, già presidente di sezione della Corte di Cassazione, è stata l’infaticabile presidente dell’assemblea costituente di Unicost che ha concluso i suoi lavori il 3 luglio 2021, con l’elezione della nuova dirigenza. Vicedirettori, Francesco Terrusi, giudice della Corte di Cassazione, civilista, esperto di diritto di famiglia, diritto societario e fallimentare, componente delle SS.UU., ed il giovane collega, Santi Bologna, g.i.p. del Tribunale di Caltanissetta, tra gli ideatori del nuovo ambizioso progetto della rivista targata Unicost. A loro va la nostra riconoscenza per l’impegno che assumono ed il nostro in bocca al lupo per la bellissima avventura che si apprestano a vivere!”.

È quanto si legge in una nota della Direzione Nazionale di Unicost.