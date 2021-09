Serradifalco. Finanziata la riqualificazione del campo sportivo comunale “Tomaselli”.

SERRADIFALCO. Una bella notizia per la comunità di Serradifalco. Il dipartimento per lo Sport del Governo, nell’ambito del bando pubblico “Sport e Periferia”, ha finanziato il nuovo campo sportivo comunale di via Chiarelli. A renderlo noto è stato il sindaco Leonardo Burgio.

Il finanziamento dell’opera è di 700 mila euro a cui si aggiungerà il 10% di cofinanziamento da parte del Comune di Serradifalco di 70 mila euro, per un totale di 770 mila euro. Si tratta di un finanziamento destinato a dare un volto nuovo allo stadio comunale “Marco Tomaselli”.

Tra gli interventi previsti c’è l’allargamento a 63 metri, un manto erboso con sistema misto, cioè con erba naturale e sintetica. Sarà rifatta la recinzione e cinta muraria, sarà messo a punto un impianto di irrigazione con 24 augelli collegati al pozzo centrale della vicina villetta comunale “Vittime della mafia”. Previsto anche un impianto di drenaggio, oltre a tutta una serie di altre opere destinate a rivoluzionare l’aspetto del campo sportivo comunale facendolo diventare un autentico gioiello calcistico e sportivo.