San Cataldo. Domani ale 18,30 Attivarcinsieme Aps propone confronto tra i candidati a sindaco in diretta streaming e televisiva.

SAN CATALDO. L’associazione Attivarcinsieme Aps, dal 2007 attiva sul territorio, ha sempre affrontato in prima linea le tematiche della legalità, dell’ambiente e dei diritti umani attraverso la promozione della socialità e della cultura. In occasione delle prossime elezioni amministrative del 10 e 11 ottobre 2021, che avvengono dopo un lungo periodo di commissariamento e di emergenza sanitaria legata al COVID-19, l’associazione propone un dibattito in diretta streaming tra i sette candidati alla carica di sindaco, con un format dal titolo “IL CONFRONTO”.

La produzione del contenuto vuole essere un’occasione pubblica per la presentazione dei programmi e delle proposte per il futuro di San Cataldo.

Come è noto, l’associazione con i propri valori e ideali politici, è sempre stata distaccata dalle competizioni elettorali e autonoma dai diversi schieramenti: anche in questa occasione siamo pronti a rinnovare il nostro impegno civile e morale con imparzialità, a servizio della cittadinanza e in favore della Democrazia, per noi massima espressione di Libertà. Il format dal titolo “IL CONFRONTO: DIBATTITO TRA I CANDIDATI SINDACO”, sarà condotto da un moderatore/moderatrice del mondo del giornalismo e/o del settore radio/televisivo.

La produzione del programma è affidata ad un team di professionisti e sarà realizzata in un unico appuntamento presso la sede dell’associazione, diffondendo il contenuto in diretta streaming sui canali web e social. Il flusso audiovisivo sarà messo a disposizione di editori della carta stampata, del web e del settore radiotelevisivo, secondo eventuali accordi di collaborazione stabiliti dall’organizzazione.

Il contenuto è chiaramente rivolto a tutti gli elettori del territorio sancataldese.

L’obiettivo è quello di sensibilizzare la cittadinanza e gli aventi diritto al voto, sui temi che riguardano la città e la politica dei prossimi anni della futura amministrazione, fornendo loro un valido strumento di confronto per sviluppare un voto consapevole. Lo spettatore sarà coinvolto nel dibattito, attraverso le interazioni tramite i commenti social nel corso della diretta e tramite un sondaggio online che sarà aperto durante la trasmissione, al fine di decretare quale candidato ha vinto il talk.

Il tono è vivace, accattivante da parte del conduttore. L’emozione che si intende indurre al pubblico è l’interesse al bene comune e al ruolo centrale della politica, che ha il dovere di essere, oggi più che mai, all’altezza delle sfide del futuro. Le tematiche affrontate nella puntata unica riguardano le sfide della politica dei prossimi anni, e quali sono le proposte programmatiche dei candidati sindaco.

I temi alla base delle domande poste dal moderatore/moderatrice sono:

• dissesto finanziario e legalità

• rifiuti e ambiente

• centro storico e spazi comuni

• servizi sociali e terzo settore

• progettualità

• turismo e beni culturali.

La risposta di ogni candidato avrà un tempo contingentato massimo di 1’30’’ (1 minuto e 30 secondi) e due sono i “jolly” da 30’’ (30 secondi) previsti per garantire integrazioni e il diritto di replica con gli altri sfidanti. A conclusione verrà lasciato a ogni candidato sindaco, uno spazio per un messaggio diretto agli elettori con la stessa durata. Il contenuto avrà una durata massima complessiva di 120 minuti.