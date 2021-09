Quali sono i migliori siti di scommesse in Italia

L’Italia è una nazione in cui il gioco, di qualsiasi forma, è da sempre presente sin da tempi antichissimi. Non è un caso infatti che sul suolo italiano sia nata la prima casa da gioco al mondo antica antenata dei moderni casinò, precisamente a Venezia nella prima metà del 1600. Con la grande esplosione delle tecnologie il gioco, le scommesse e anche i giochi della tradizione sono diventati da analogici a digitali, ed è così che sono ovviamente nati tantissime piattaforme per le scommesse.

Un panorama infinito, come riconoscere i migliori?

Partendo dalla premessa che nel vasto mondo degli operatori e bookmaker di scommesse sportive e non è molto difficile scegliere quale sia il migliore, è però importante fare una selezione per poter sfruttare al massimo delle tante opportunità che questi attori offrono. I migliori siti di scommesse in Italia sono sicuramente quelli che hanno la licenza ADM, Agenzie Dogane e Monopoli e questo per un aspetto tanto semplice quanto fondamentale: la sicurezza. Infatti questi operatori, che hanno ottenuto regolare concessione da parte dello stato italiano, garantiscono un gioco sicuro, trasparente e soprattutto legale, il che permette agli utenti di giocare e “investire” i propri soldi in tutta serenità e godersi il brivido del gioco.

Cosa offrono queste piattaforme ai propri utenti?

Le offerte e le promozioni sono davvero tante. Ottime per chi si iscrive per la prima volta a un sito, ma anche per chi è affezionato e gioca sulla stessa piattaforma da molto tempo. Riguardo al bonus che si può ricevere con la registrazione esistono davvero tante opportunità. Passando in rassegna i bonus garantiti senza effettuare alcun deposito ci sono ad esempio le italiane Codere e SNAI, che offrono rispettivamente dieci e cinque euro con la sola verifica della carta d’identità, che aumenta però nel caso di SNAI fino a 100 euro per i primi cento euro di deposito. Poi c’è William Hill che garantisce che regala cinque euro solo verificando il conto gioco, ma anche il bookmaker inglese arriva fino a 200 euro di rimborso scommesse per le prime otto settimane, 25 euro a settimana. Eurobet invece si distingue per diversificare il regalo: 10 euro in scommesse, e cinque euro sulle virtuals nuova tendenza tanto in voga in Italia.

Analizzando invece i siti che garantiscono un bonus con deposito, la scelta ovviamente aumenta. Troviamo ancora SNAI che come detto arriva fino a 100 euro, ma si può addirittura arrivare fino a 325 euro, poi abbiamo ancora GoldBet che rimborsa 100% sul primo deposito fino a 160 euro. Continuando ancora c’è Planetwin 365 che garantisce il più alto al momento: 500 euro sui primi tre depositi dopo la registrazione. Poco sotto c’è Sisal che offre 400 euro con un bonus multipla fino al 177%.

Insomma la scelta è davvero ampia, e gli operatori ogni giorno inventano nuove promozioni per soddisfare e fidelizzare nuovi e vecchi utenti.