Mussomeli, Fratres – Telethon promuovono il terzo settore. Tre serate per la solidarietà

MUSSOMLI – Soddisfatto e compiaciuto il Presidente della Fratres di Mussomeli Vincenzo Sorce che in una nota, a sua firma, analizza e rende noto, in maniera minuziosa, l’andamento delle tre serate della Notte Bianca, a cui Fratres e Telethon, hanno aderito. Ecco la nota del Presidente Vincenzo Sorce: “A Mussomeli, nei giorni 5/6/7 settembre 2021 si è svolta la “la festa del dono e della solidarietà”. A nome mio e del gruppo Fratres di Mussomeli esprimo tutto il compiacimento per i risultati ottenuti dal protocollo d’intesa siglato tra: Fratres, Telethon, Amministrazione Comunale e Proloco, voluto fortemente dall’assessore Seby Lo Conte; tante le organizzazioni ed enti (Cisom, Misericordia, Croce Rossa, Anfed, Associazione Don Diego di Vincenzo, Asp di Caltanissetta, Diocesi di Caltanissetta) che si sono aggiunte condividendo lo spirito della tre giorni e che hanno permesso la buona riuscita dell’iniziativa. Gli eventi organizzati sono stati, a mio avviso, l’esempio concreto di come possa essere efficace la collaborazione tra istituzioni pubbliche e private: insieme si fa di più e meglio! Il programma degli eventi è stato così articolato: Domenica 5 “la giornata di prevenzione sanitaria“ organizzata dalla Fratres in collaborazione con il gruppo Cisom di Mussomeli e il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Mussomeli e dell’ASP di Caltanissetta; grazia alla Cisom e alla Fratres, al piazzale Mongibello sono stati erogati (gratuitamente) più di 40 servizi di screening cardiologici nonché ottenere un nutrito numero di nuovi iscritti alla Fratres di Mussomeli. Contemporaneamente all’ospedale di Mussomeli si è svolta ”la giornata di donazione di sangue straordinaria” organizzata dal gruppo Fratres di Mussomeli; anche qui ottimi i risultati: 16 donazioni straordinarie. Le attività di prevenzione sanitaria sono continuate in tutte tre le giornate con l’attivazione di una postazione per la vaccinazione anti-Covid; iniziativa voluta dall’Amministrazione Comunale e dall’ASP di Caltanissetta in collaborazione con la Croce Rossa.

A dare il via alle tre serate sono stati la cover band dei Pooh (i Rewind); a seguire, la serata del 6, sono stati i Singhiozzo, tribute band official dei Negroamaro; la terza serata si è aperta con il coro dell’Associazione don Diego Di Vincenzo ed è continuata con gli Speed of Sound, tribute band dei Coldplay. Ogni serata è stata preceduta da visione di video, l’ascolto di testimonianze, interventi diretti con i quali è stato possibile presentare i risultati dei progetti di ricerca, conoscere meglio il terzo settore presente nel nostro territorio; inoltre con l‘acquisto di gadget negli stand di Telethon è stato possibile contribuire un contributo alla ricerca scientifica. Tanti sono stati gli interventi sul palco durante i tre i giorni, a cui vorrei rivolgere un grazie di cuore per i contributi e la collaborazione offerta per la riuscita della manifestazione. Voglio citarli tutti e ringraziare uno ad uno: per l’amministrazione comunale: il sindaco Giuseppe Catania, l’assessore allo sport e spettacolo Seby Lo Conte, l’assessore alla protezione civile Daniele Frangiamore; per la Proloco, la presidente Zina Falzone e tutti i volontari del sodalizio; per la Fratres locale, hanno testimoniato, oltre al sottoscritto, la segretaria Marilena Pastorello, i volontari Giacomo Piazza e Vincenzo Genco, il medico Cordaro e l’infermiera Maria Ausilia Amico ,l’assistente spirituale Pierenzo Costanzo; un grazie và anche a tutti gli altri volontari del sodalizio ed ai ragazzi del servizio civile; per la Fratres provinciale, il presidente Calogero Genco; per la Fratres regionale, la presidente Liliana di Pasquale; per il gruppo CISOM di Caltanissetta, il responsabile Vincenzo Profita; per l’ASP di Caltanissetta, il Dott Benedetto Trobia responsabile dell’ufficio Vaccinazione e direttore sanitario del presidio ospedaliero di Mussomeli; il dott. Nunzio Angelo Marletta, direttore del centro trasfusione dell ‘ASP di Caltanissetta; per la fondazione Telethon: il coordinatore Provinciale Maurizio Gibilaro, il vice coordinatore Carmelo Furnari, le volontarie Loriana Palermo e Maria Cristina volontarie Telethon; Sonia Pitiddu (la cantante che, con la sua splendida voce, ha deliziato i presenti tutte e tre le serate); la bella e brava e Silvia Elisa, giornalista e presentatrice che ha condotto le tre serate; per la Diocesi di Caltanissetta, il vicario generale Padre Onofrio Castelli; per la FASTED, il presidente di Caltanissetta, signor Infusa. Nella speranza di non aver dimenticato nessuno, un altrettanto caloroso ringraziamento va ai tanti volontari delle organizzazioni di cui sopra, inclusi i ragazzi del servizio civile della Fratres, Misericorda e Croce Rossa che hanno permesso la buona riuscita degli eventi; ed anche ai tanti che hanno contribuito, con l’acquisto dei gadget, a finanziare i progetti Telethon. A conclusione di queste brevi note, voglio solo ribadire quanto già scritto sopra e più volte detto sul palco: una società può costruire un sano futuro solo se investe sulla ricerca e se promuove e rafforza la sinergia, la cooperazione e la collaborazione tra le istituzioni pubbliche e privati”.