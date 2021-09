Mussomeli, conclusa mostra di pittura dell’artista Giuseppe Ciluffo

MUSSOMELI – Si è conclusa, lo scorso giovedì 9 settembre 2021, in Piazza Manfredi Chiaramonte, presso la sede del Centro per Anziani “Francsca Sorce”, la mostra di pittura del maestro Giuseppe Cilluffo con gli apprezzamenti dei diversi visitatori che hanno potuto ammirare i vari quadri dell’artista. L’evento è stato organizzato dall’anzidetto Centro, col patrocinio dell’Amministrazione e della Pro Loco e coordinata magistralmente dal Vice presidente Pino Messina. All’inaugurazione, avvenuta il 4 settembre, era stato presente l’arciprete di Mussomeli don Pietro Genco, mentre il taglio del nastro è stato riservato al sindaco Giuseppe Catania che ha partecipato all’evento assieme al suo assessore Seby Lo Conte, il quale ha ringraziato l’artista Ciluffo per avere scelto Mussomeli per la vetrina dei suoi interessanti quadri. Ha poi ringraziato tutti i soci del Centro “Francesca Sorce” che si sono adoperati per la riuscita dell’iniziativa.