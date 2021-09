La Sardegna in lizza tra le mete fuori stagione per le vacanze autunnali

Anche quest’anno la stagione estiva è giunta al termine portando via con se i ricordi amabili delle passeggiate in riva al mare e lasciando il malinconico segno del costume sul corpo. Per chi è già tornato alla routine quotidiana adesso c’è da pensare alla famiglia, agli studi e al lavoro ma per moltissimi altri italiani c’è ancora in programma qualche partenza a scoppio ritardato.

La Sardegna tra le mete più amate dagli italiani

Tra le mete più gettonate, come da molti anni a questa parte, c’è sempre la Sardegna, l’isola della longevità, del benessere e della grande accoglienza. Forse non tutti sanno che questa bellissima regione offre ancora scenari paradisiaci e sì, anche qualche bella giornata di sole per godere degli ultimi scampoli estivi prima dell’arrivo frettoloso dell’autunno. E così i biglietti per i traghetti per la Sardegna continuano ad essere sempre più richiesti anche nel dopo-Ferragosto, quando il clima diventa leggermente più rigido ma le spiagge si svuotano dal pienone dell’alta stagione.

Perché proprio la Sardegna?

La domanda, piuttosto, dovrebbe essere “perché no?”. Di questi tempi la regione offre un clima davvero piacevole anche se, di tanto in tanto, il fresco al tramonto del sole ci impone di indossare una maglietta e aggiungere una copertina a letto. In questo periodo l’isola si svuota dal pienone turistico e le spiagge diventano paradisi memorabili nei quali godersi finalmente il meritato relax. Per di più i costi delle strutture di accoglienza si dimezzano e la vita si conduce a ritmi più rilassati, ideali per chi vuole partire con la dolce metà o, ancora meglio, in solitaria.

Cosa fare in Sardegna in questo periodo?

Sicuramente la prima cosa da fissare nell’itinerario di viaggio è una capatina alle spiagge più famose o presso le calette meno main-stream disseminate su tutta l’isola. Il mare pulito, il clima godibile e il lieve calo delle temperature rendono la vacanza perfetta per sonnecchiare in riva al mare, leggere il proprio libro preferito e coccolare il partner. Alla sera e dopo una doccia rigenerante arriverà il momento di visitare i centri di borghi e città dove consumare un aperitivo o cenare a base di bontà tipiche dell’isola: pesce fresco, verdure crude, porcellino sardo e croccante carasau.

Autunno in Barbagia e altri eventi

Al primo posto tra gli eventi imperdibili c’è la festa itinerante dell’Autunno in Barbagia, l’immancabile appuntamento che ti porterà a scoprire il cuore della Sardegna attraverso rievocazioni, mostre, degustazioni, concerti e cinema all’aperto. Tradizioni, sapori, storia e artigianato sono solo alcuni dei temi di quest’evento tra i più attesi che, quest’anno, si protrae fino a dicembre passando per comuni e borghi tutti da scoprire. Il pezzo forte dell’evento itinerante per i turisti sarà sicuramente quello della cucina tipica per cui vale assolutamente scegliere una delle date presso i comuni più vicini e prendere parte alle deliziose degustazioni.

Provare sulla pelle “l’isola blu”

Oltre alla mondanità e al mare di questi tempi la Sardegna offre il clima ideale per vivere sulla propria pelle quello che gli esperti hanno definito come “Isola Blu”. Secondo alcuni importanti studi di rilevanza internazionale, infatti, la Sardegna sarebbe uno dei pochi luoghi al mondo in cui le persone vivono più a lungo.

Difatti qui vivono la maggior parte degli ultra-centenari italiani grazie allo stile di vita benefico fatto di cibo genuino, clima mite, passeggiate all’aperto e convivialità. Lo scarso utilizzo dell’automobile, la produzione locale e artigianale del cibo e la vita all’aria aperta sono i punti di forza della Sardegna che assicurano una lunga vita sana e piacevole. Se cerchi qualche buon motivo per prenotare un posto in traghetto e partire, quindi, te ne abbiamo dato più di uno. Non ti resta che fare le valigie e salpare!