Incrementato gruppo direzionale all’Ispettorato dell’Agricoltura di Caltanissetta

All’Ispettorato dell’Agricoltura di Caltanissetta dal Dr. Giuseppe Calafiore oggi sono state consegnate due Posizioni Organizzative e Professionali, grazie alla gentile concessione del Dirigente Generale del Dipartimento dell’Agricoltura, Dr. Dario Cartabellotta a seguito di avviso pubblico. Per posizione organizzativa si intende il conferimento a personale di particolari incarichi per il cui assolvimento sono richieste particolari competenze culturali e professionali. Destinatari di tali incarichi possono essere, secondo la contrattazione collettiva, solo i dipendenti appartenenti all’area apicale di ciascun comparto, quella D per la Regione Siciliana. L’ Ispettorato dell’Agricoltura di Caltanissetta, diretto dal Mussomelese Dr. Giuseppe Calafiore da dicembre del 2020, è costituito da 9 unità Operative, 6 presso la sede centrale e 3 nelle sedi periferiche di Gela, Mazzarino e Mussomeli: Unità Operative chiamate comunemente UIA “Uffici Intercomunali Agricoltura”. A seguito di varie collocazioni in quiescenza di alcuni dirigenti 4 Unità Operative sono dirette ad interim dallo stesso Calafiore. Una Posizione Organizzativa è stata assegnata durante l’anno 2020 al Dr. Angelo Failla. Oggi le nuove nomine per le Posizioni Organizzative hanno riguardato i Funzionari Direttivi D’Auria Salvatore e Saia Cristofaro. La consegna delle disposizioni per assumere la titolarità del nuovo ruolo è stata effettuata direttamente dall’Ispettore Calafiore e dalla Dott.ssa Ofelia Lo Valvo, dirigente degli Affari Generali e del Personale del Servizio 7. Tutto il gruppo direzionale ha accolto con entusiasmo e festosità l’incremento delle due Posizioni Organizzative che permetteranno una più fluida gestione dei servizi agli agricoltori, imprenditori agricoli e operatori del settore.