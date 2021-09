Covid in Provincia. Curva del contagio in ritirata. Appena 5 casi di positività nelle ultime ore.

Nelle ultime 24 ore ancora in discesa la curva del contagio in provincia di Caltanissetta. Qui s’è avuto riscontro, sulla base dei dati dell’Asp, di appena 5 pazienti positivi al SARS CoV-2, tutti in isolamento domiciliare: 2 pazienti di Caltanissetta, 1 di Gela, 1 di Villalba e 1 di Mussomeli.

Ricoverato 1 paziente di San Cataldo, già in isolamento domiciliare. Dimesso 1 paziente di Niscemi, guarito virologicamente. Deceduto 1 paziente di Niscemi positivo al SARS CoV-2.

Guariti: 19 pazienti di Caltanissetta, 6 di Niscemi, 5 di Gela, 3 di Mazzarino, 3 di Riesi, 3 di San Cataldo, 2 di Mussomeli, 2 di Sommatino, 1 di Santa Caterina Villarmosa, 1 di Butera, 1 di Serradifalco e 1 di Villalba.