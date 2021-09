Covid, Gelmini: “con i vaccini avremo un autunno quasi normale”

Con l’85% della popolazione vaccinata “avremo un autunno quasi normale” e le riaperture di tutte le attivita’, discoteche comprese, sono “gia’ previste” se i numeri rimarranno “sotto controllo”. Lo dice in un’intervista al Corriere della Sera Mariastella Gelmini, ministra per gli Affari Regionali, per la quale il Green pass esteso era necessario: “Dobbiamo stroncare la circolazione del virus e le varianti per continuare a riaprire il Paese.

Con il green pass proteggiamo vita, lavoro e attivita’ economiche: e’ un piccolo sacrificio che porta grandi benefici”. Rispetto alla possibilita’ dell’obbligo vaccinale “i primi segnali che arrivano dalla crescita delle prenotazioni mi fanno pensare che possiamo evitarlo, anche se FI non avrebbe problemi, se necessario, a votare l’obbligo”.

La ministra precisa che “non ci sono stati problemi” ad arrivare a un accordo sul Green pass: “Il governo e’ stato compatto in cabina di regia e in Cdm. Non giudico l’atteggiamento di Salvini: e’ un leader politico che si e’ vaccinato, i suoi ministri e i suoi governatori sono sulla linea dell’esecutivo.

L’obiettivo del green pass e’ incentivare le vaccinazioni, non i tamponi”. Per quanto riguarda l’aumento delle bollette “il governo sta intervenendo”. Venendo ai problemi giudiziari del leader di Forza Italia, “il presidente Berlusconi e’ vittima di un accanimento senza precedenti – commenta Gelmini -.

La richiesta della perizia psichiatrica e’ stata un gratuito insulto alla sua storia e ai milioni di italiani che lo hanno votato”. Nonostante questo “il nostro leader ha reagito con dignita’ e senso dello Stato. E cio’ conferma che e’ un uomo delle istituzioni e si meriterebbe che questo fosse riconosciuto dal Paese”. Gelmini pensa inoltre che il voto amministrativo “non avra’ conseguenze sul governo. In tante citta’ si andra’ al ballottaggio e sono convinta che a molti elettori la saldatura Pd-5Stelle non piacera'”.