Le truffe e le frodi sui bitcoin sono in aumento da quando ha raggiunto il suo picco nel dicembre 2017. Da allora i bitcoin sono stati al centro dell’attenzione di tutti gli investitori in criptovaluta. I giovani investitori sono alla ricerca di modi per investire in bitcoin, gli investitori possono realizzare bitcoin code semplicemente investendo in bitcoin, ma ha un lato oscuro.

Più persone conoscono i Bitcoin, più diventa un campo da gioco per truffatori e frodi. Dal furto di portafogli agli scandali delle ICO. I nuovi investitori corrono sempre il rischio di cadere preda di tali crimini.

Devi assicurarti di conoscere il nocciolo dei bitcoin e come funziona la blockchain in modo da poter evitare di affrontare un tale fastidio.

Come stare lontano da truffe e frodi di Bitcoin nel 2021

Solo essendo un po ‘cauto e adottando alcune misure, puoi facilmente evitare di cadere nella trappola delle truffe e delle frodi di Bitcoin nel 2021.

1. Evita i falsi ICO

Il concetto di Initial Coin Offerings (ICO) è nato nel 2017; è diventato un modo redditizio per gli uomini d’affari di raccogliere capitali per la loro attività. Ci sono un sacco di startup basate su blockchain che sono alla ricerca di potenziali investitori per investire nella loro azienda. Gli investitori ora hanno la possibilità di investire nella loro attività preferita, ma con ciò arrivano anche alcune attività fraudolente.

Il modo più noto utilizzato dai truffatori è creare siti Web falsi e fingersi falsi ICO. Chiedono agli investitori di investire denaro in un portafoglio falso.

In tal caso, dovresti cercare l’azienda in cui investirai, chiedere alle persone della comunità blockchain, contattare gli altri investitori e fare le tue ricerche precedenti prima di investire un solo centesimo.

2. Evita le aziende che offrono il cloud mining

Metti subito in chiaro che i Bitcoin possono essere estratti solo usando supercomputer, che richiedono molte risorse. Esiste anche un processo di cloud mining in cui le risorse vengono condivise sul server, impiegando così meno tempo e risorse.

Le società fraudolente offrono servizi per cloud mining di bitcoin a un tasso fisso. Se investi nel cloud mining, potresti ottenere bassi ritorni sul tuo investimento. Ma tieni presente che il mining di bitcoin richiede molte risorse, che la società potrebbe non avere.

3. Furto hardware del portafoglio Bitcoin

Gli investitori che non sono fan dell’utilizzo di portafogli online a causa di problemi di sicurezza spesso utilizzano un portafoglio hardware. Un portafoglio hardware è un dispositivo elettronico. È specializzato nella conservazione delle chiavi. Nonostante sia nell’era digitale, questo metodo offline per memorizzare le chiavi sta guadagnando terreno.

Fai attenzione quando usi i portafogli hardware perché potrebbero esserci problemi di sicurezza integrati nel portafoglio, rendendo molto facile per gli hacker accedere al tuo portafoglio.

4. Attenzione alle truffe di scambio

Anche se tutte le criptovalute sono decentralizzate, la maggior parte delle criptovalute vengono acquistate e vendute negli scambi. Anche se questo può sembrare molto sicuro, molti investitori sono stati rovinati da scambi falsi. Assicurati di fare le tue ricerche precedenti sugli scambi da cui acquisti e vendi bitcoin. Chiedi in giro nella comunità blockchain, leggi le recensioni precedenti. Fare queste piccole cose potrebbe richiedere un po’ di tempo, ma può salvarti dalla rovina.

5. Evita le aziende che forniscono marketing multilivello

OneCoin è ben noto per offrire marketing multi-livello. La società ha offerto vari schemi di marketing multilivello di cui molti investitori innocenti sono caduti preda. Gli utenti hanno pubblicato recensioni negative su OneCoin. Assicurati di vedere le performance passate dell’azienda prima di investire.

Ultime riflessioni

Essere cauti è la chiave del successo nel settore delle criptovalute. Sto investendo in Bitcoin da parecchi anni ormai, e posso dirti che essere cauto non significa che devi avere paura tutto il tempo.

Ogni mercato presenta una sorta di rischio finanziario. Come dico in tutti i miei articoli, non toglierti mai di mezzo e investi in criptovalute; investi solo ciò che ti puoi permettere.