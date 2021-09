Campofranco. Covid, in calo i casi di contagio, torna a casa un paziente che era ricoverato in ospedale.

CAMPOFRANCO. Seppur lentamente rispetto all’ultimo aggiornamento, continua a calare il numero di persone positive a Campofranco. In compenso non si sono registrati casi di positività al Covid da una settimana. Lo ha reso noto il sindaco Rino Pitanza. Il primo cittadino ha anche annunciato che una persona ricoverata in ospedale è rientrata a casa, mentre l’altro migliora la sua situazione fisica rimanendo in reparto ancora per qualche giorno.

Ecco la situazione aggiornata:

POSITIVI ISOLAMENTO DOMICILIARE: 18

POSITIVI RICOVERATI IN REPARTO : 1

CONTATTI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE: 2

DECEDUTI: 3