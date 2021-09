Barista vendeva panini farciti di nutria.

Un commerciante di Marmirolo (Mantova) vendeva ai clienti piatti a base di nutria e non lo faceva in modo occasionale perché, quando i carabinieri dei NAS sono entrati nel locale, hanno trovato nel frigorifero delle carcasse dell’animale utili per preparare poi i piatti e i panini.

Facilmente immaginabile lo stato dei clienti venuti a conoscenza della situazione; infatti, la nutria è un animale che non può essere usato per il consumo umano, come disciplinato dalle circolari interministeriali. Il commerciante è stato denunciato per commercio di sostanze alimentari nocive.

La nutria è un roditore di grandi dimensioni, che può arrivare a pesare tra cinque e dieci chili e spesso viene scambiata per un grosso topo di fogna .