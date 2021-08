Tragico incidente stradale nella notte a Cefalù: muore giovane di 20 anni.

Tragica notte ferragostana a Cefalù. Qui è morto in un incidente stradale un giovane che aveva compiuto 20 anni proprio in questo mese di agosto.

Tra le ipotesi al vaglio della Polizia impegnata in queste ore a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente c’è quella che il giovane potrebbe aver perso il controllo della sua auto finendo la sua corsa contro un albero.

Per lui, purtroppo, non c’è stato nulla da fare in quanto è morto sul colpo. Il suo è stato estratto dalle lamiere dell’auto da parte dei vigili del fuoco, mentre i medici del 118 accorsi non hanno potuto che constatarne la morte.