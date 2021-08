Sommatino. Covid. Altri 3 casi di contagio nelle ultime ore. Sabato 28 agosto drive-in di tamponi in via Orione.

SOMMATINO. E’ in continuo aggiornamento la situazione del contagio da Covid a Sommatino. Il sindaco Elisa Carbone, tramite l’Asp, ha reso noto che si sono registrati tre nuovi casi di positività proprio in queste ore. Il numero di positivi è pertanto passato a Sommatino da 41 a 44.

Il sindaco ha anche comunicato che il personale dell’Asp sta operando il tracciamento relativo ad alcuni casi di positività. Considerato il numero rilevante di contatti, i tamponi saranno effettuati in modalità drive-in a Sommatino, in via Don Orione, sabato 28 agosto dalle ore 09:00 alle ore 11:30.

Coloro che non si presenteranno in questa fascia oraria, potranno effettuare il tampone a Caltanissetta, sempre nella stessa giornata, dalle ore 11:30 alle ore 13:00. Il sindaco ha raccomandato ai soggetti interessati di permanere in isolamento domiciliare fiduciario volontario fino alla comunicazione dell’esito del tampone, evitando contatti con altri soggetti.