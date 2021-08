San Cataldo. Rinasce il coordinamento Dc sulla linea politica dell’on. Giuseppe Alessi, primo Presidente della Regione Siciliana.

SAN CATALDO. Il coordinamento DC, rinasce da San Cataldo, piccolo comune nel cuore della Sicilia, terra natia di Giuseppe Alessi, primo presidente della Regione.

Come sottolineato da Evaldo Carrubba e Savio Romualdo Tumminelli: “È proprio in questo piccolo centro urbano che un gruppo di giovani, forti e liberi, hanno deciso di presentarsi alla prossima competizione elettorale per il rinnovo del consiglio comunale, cercando di superare le diffidenze e i dubbi, ma con l’obiettivo di riportare “mamma DC” agli antichi fasti con onore, diligenza e onestà, accompagnati dallo scudo crociato.

Li, a San Cataldo, dove il giovane Giuseppe Alessi, avvocato pieno di entusiasmo e passione, convocava per la prima volta il congresso regionale-nazionale DC e disegnava con una matita rossa e blu quello che oggi è il simbolo indiscusso del partito, ma ancor di più il simbolo di quegli ideali di democrazia e libertà a cui il nuovo coordinamento DC di San Cataldo intende ispirarsi”.

È proprio questa la linea che il coordinatore cittadino della democrazia Cristiana, Evaldo Carrubba, e il coordinatore giovani, Savio Romualdo Tumminelli, intendono seguire, quella tracciata del Primo presidente della regione Sicilia oramai quasi settant’anni fa.

“Il coordinamento DC San Cataldo – conclude la nota – è inoltre onorato del sostegno profuso dal figlio del nostro amato Presidente, l’onorevole Alberto Alessi, Il quale, con grande esperienza, ha appoggiato la campagna elettorale”.