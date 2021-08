San Cataldo. Incendio nel bosco di Gabara. Cresce l’indignazione della gente.

SAN CATALDO. Un incendio di vaste proporzioni è scoppiato ieri nel bosco Gabara. L’incendio è avvenuto nella parte bassa del bosco nei pressi del cosiddetto “strittu”, in quella che è la zona adiacente al fiume Salito.

Sarebbero stati tre i punti nei quali si sarebbe sviluppato l’incendio: sotto il parcheggio, vicino la solfara Persico, e sotto la cosiddetta buca San Michele.

A domare l’incendio, non senza fatica, sono stati gli uomini della Forestale. Tanta in queste ore la rabbia e lo sdegno da parte di tanti sancataldesi e non solo che hanno sottolineato la gravità di quanto accaduto poichè l’incendio rischia di danneggiare non solo un importante polmone verde del territorio ma anche una testimonianza altrettanto importante di civiltà mineraria nel territorio come la storica Solfara Persico.