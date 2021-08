Poliziotti ritrovano e salvano labrador finito in un fossato riportandolo ai proprietari.

Il labrador è un cane dolcissimo e lo diventa ancora di più se si prende cura di un bambino con bisogni speciali. Lo sanno bene i proprietari di Leone che mentre erano in viaggio sulla strada Telesina nel Sannio, in provincia di Benevento per andare in vacanza, si sono accorti che il loro cagnolone stava poco bene.

Allora si sono fermati in un’area di sosta, ma il cane è scappato. I due hanno chiamato subito la Polizia e la volante inviata sul posto ha ritrovato il povero animale in un fossato vicino. Gli agenti si sono accorti che stava male e si sono offerti di trasportarlo subito da un veterinario.

Il medico si è preso cura di lui e il cane si è ripreso completamente dal malore per la gioia dei suoi proprietari e del figlio, per il quale è più che un fedele amico. Dopo aver ringraziato di cuore Antonio e Giovanni, i poliziotti che si sono impegnati tanto per Leone, la famiglia ha ripreso il viaggio.