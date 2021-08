Mussomeli, Mario Sacheli era in un luogo di preghiera

MUSSOMELI – Dopo circa otto ore dall’annuncio del sindaco Catania che chiedeva aiuto per il suo ritrovamento, in merito all’allontanamento da casa del 37enne Mario Sacheli, il caso, nel tardi pomeriggio di ieri, era già positivamente risolto con grande sollievo delle persone. Il giovane si trovava nei pressi dell’ eremo di Santa Rosalia a Santo Stefano di Quisquina in un sentiero periferico. C’è da dire che, appena diffusa la notizia diversi gruppi si sono messi in contatto per cercare il giovane. “ Siamo stati già al borgo Tumarrano, aveva scritto Mario Bertolone sul social, siamo stati al lago Sparacia, zona mappa, zona Polizzello! Lui diceva che gli sarebbe piaciuto molto recarsi in luoghi isolati immerso tra la natura e montagne! Ora ci stiamo dirigendo verso altre zone di montagna, aiutiamo le forze dell’ordine e la famiglia”. Anche altri gruppi e privati si erano mobilitati ed interessati al caso. “Tutto è bene quel che finisce bene, ha scritto Osvaldo Barba, Grande esempio di comunità quello dimostrato, non solo da Mussomeli ma anche dai paesi viciniori, in occasione della ricerca del giovane Mario ritrovato sano e salvo in un luogo di preghiera. Una bella pagina di solidarietà che va – FORTUNATAMENTE- oltre la fredda virtualità dei social”.