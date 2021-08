La differenziata a Mussomeli al 78 per cento. Esultano i cittadini

MUSSOMELI – Traguardo raggiunto col 78 per cento di differenziata con cui i mussomelesi hanno dimostrato al riguardo la loro virtuosità. Esulta il primo cittadino Catania: “Lo avevamo fissato come obiettivo per l’anno 2021. Con ampio anticipo lo abbiamo centrato. A luglio 2021 la raccolta differenziata a Mussomeli raggiunge il traguardo straordinario del 78%. Era uno degli obiettivi indicati nel programma elettorale della mia Amministrazione. Uno straordinario risultato, inimmaginabile nel 2015, a cui abbiamo lavorato tanto con il mio consulente gratuito ed ex assessore all’ambiente Francesco Canalella e a cui lavoriamo costantemente con la mia amministrazione. Un risultato fatto di programmazione, competenze e scelte operative difficili. Voglio ringraziare i cittadini di Mussomeli per averci creduto e per la loro preziosissima collaborazione”. Tanti i commenti sul social da parte dei cittadini. Così Elio Di Salvo:”Ottimo risultato! Non bisogna mollare ma anzi, crescere ancora di più! Adesso bisogna creare le condizioni per migliorare lo spazzamento del paese e renderlo soprattutto costante e bonificare tutte le mini discariche lungo le strade che portano a Mussomeli per non incoraggiare nessuno ad alimentarle!” Gli fa eco Salvatore Piazza:”È molto importante il traguardo raggiunto perché rappresenta una maggiore consapevolezza di sempre più cittadini. È importante ora tutelare l’ambiente e far capire a questi pochi cittadini che continuano a sporcare che la natura va “tutelata ” e non “oltraggiata”. Lapidario il commento di Antonio Perrera: “Esempio di comune virtuoso…” Voglio ringraziare i cittadini di Mussomeli per averci creduto e per la loro preziosissima collaborazione”. Tanti i commenti sul social da parte dei cittadini. Così Elio Di Salvo:”Ottimo risultato! Non bisogna mollare ma anzi, crescere ancora di più! Adesso bisogna creare le condizioni per migliorare lo spazzamento del paese e renderlo soprattutto costante e bonificare tutte le mini discariche lungo le strade che portano a Mussomeli per non incoraggiare nessuno ad alimentarle!” Gli fa eco Salvatore Piazza:”È molto importante il traguardo raggiunto perché rappresenta una maggiore consapevolezza di sempre più cittadini. È importante ora tutelare l’ambiente e far capire a questi pochi cittadini che continuano a sporcare che la natura va “tutelata ” e non “oltraggiata”. Lapidario il commento di Antonio Perrera: “Esempio di comune virtuoso…”