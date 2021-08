Il mondo del cinema e dello spettacolo piange il comico Gianfranco D’Angelo.

È morto oggi al Policlinico Gemelli di Roma, dopo una breve malattia, l’attore comico Gianfranco D’Angelo. Il 19 agosto avrebbe compiuto 85 anni. A renderlo noto è stato il suo ufficio stampa. Attore, comico, cabarettista, doppiatore, imitatore e cantante, era nato a Roma nel 1936.

Dopo aver svolto diversi lavori, aveva debuttato in RAI all’inizio degli anni ’70 in vari programmi a fianco di Raffaella Carrà e Sandra Milo.

Ha anche fatto parte del gruppo del Bagaglino con Pippo Franco ed ha recitato in molti film, a teatro e in televisione, dove ha partecipato a programmi quali Drive in (in coppia con Ezio Greggio) e, più recentemente, Striscia la notizia. Nel 2019 era apparso nel film W gli sposi diretto da Valerio Zanoli. Lascia due figlie, Daniela e Simona, entrambe attrici.