Guardia di Finanza sequestra 4 milioni di euro all’ex patron del Catania Calcio Antonino Pulvirenti.

L’imprenditore ed ex patron del Catania calcio Antonino Pulvirenti avrebbe omesso di versare le ritenute Irpef del 2017 e 2018 della Meridi srl, società che gestisce importanti marchi della distribuzione alimentare organizzata. Per questa ragione la Guardia di Finanza, coordinata dalla Procura di Catania, ha eseguito un provvedimento di sequestro preventivo di circa 4 milioni, emesso dal gip nei suoi confronti e del legale rappresentante della società Carmelo Sapienza.

Le indagini hanno preso il via dopo una segnalazione da parte della direzione provinciale dell’Agenzia delle entrate. La Guardia di Finanza avrebbe accertato che Pulvirenti è amministratore di fatto della Meridi e che la società avrebbe omesso di versare le ritenute Irpef dovute in base alle dichiarazioni annuali presentate in qualità di sostituto d’imposta per gli anni 2017 e 2018 per un importo superiore a 4 milioni di euro. Pertanto, la somma corrispondente al profitto del presunto reato, è stata preventivamente posta sotto sequestro.