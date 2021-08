Entra in chiesa con il motorino, sgomma davanti all’altare, riprende la scena e la posta sui social.

Un episodio assolutamente inqualificabile, quello verificatosi a Cattolica. Qui, secondo una sommaria ricostruzione dell’accaduto, un giovane è entrato in motorino all’interno della chiesa di San Pio e, dopo avere attraversato la navata centrale, davanti ai fedeli presenti, ha sgommato fino all’altare per poi tornare indietro. Il giovane, non contento della sua bravata, oltre a riprenderla, l’ha anche postata sui social. Quanto accaduto è stato segnalato alle forze dell’ordine.

Il giovane avrebbe sfruttato la rampa d’ingresso realizzata per abbattere le barriere architettoniche per chi ha problemi motori e di deambulazione. Il filmato è stato condiviso su Facebook scatenando un‘ondata di grande e profonda indignazione. Il parroco ha segnalato la vicenda ai Carabinieri.