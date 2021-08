Donna salvata in autostrada da tre Carabinieri liberi dal servizio dopo aver accusato malore.

Tre carabinieri liberi dal servizio hanno salvato una donna che s’era sentita male in autostrada. E’ accaduto a Napoli. Qui una signora a bordo della sua auto, con figli e cane, ha accusato un malore mentre era alla guida.

Fortunatamente è riuscita ad accostarsi nella corsia di emergenza e, proprio in quel momento, è stata soccorsa da tre giovani accortisi del suo malessere.

I tre “angeli”, come lei stessa li ha definiti, erano Carabinieri liberi dal servizio, che non hanno esitato ad intervenire restando insieme ai figli della donna mentre questa veniva trasportata al Pronto Soccorso dal 118. Un intervento, quello dei tre carabinieri liberi dal servizio, che ha contribuito a salvare la donna, a tranquillizzare i figli e a far si che questa vicenda si chiudesse con un lieto fine.