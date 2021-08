ROMA (ITALPRESS) – In Sicilia sono 1.350 nuovi positivi al Covid e 6 decessi che fanno salire i casi totali a 264.552 e quello delle vittime a 6.219. Gli attuali positivi sono 23.460, +831; i guariti 234.873, +513. Sono 704 le persone ricoverate in ospedale con sintomi e 84 i ricoverati in terapia intensiva.

