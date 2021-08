Covid. Per Ferragosto niente falò e attendamenti sulle spiagge di Catania.

Anche a Catania, in occasione del Ferragosto, a causa dell’emergenza covid19, è stato disposto il divieto di eventi aggregativi pubblici e privati in spiaggia come falò, attendamenti, vendita e consumo di alcolici. L’ordinanza del Comune è finalizzata ad assicurare, nel preminente interesse della salute pubblica, un’adeguata prevenzione del rischio di contagio in un periodo tradizionalmente caratterizzato da festeggiamenti e assembramenti.

Il divieto va dalle ore 19 del 14 agosto sino alle 7 del 15 agosto, mentre dalle ore 19 alle 24 del 15 agosto è vietato “predisporre attendamenti e di accendere fuochi con qualsiasi materiale”. Vietata anche vendita e consumo di bevande alcoliche al fine di evitare assembramenti in aree demaniali comunali e quindi anche nelle spiagge con svolgimento di manifestazioni pubbliche o eventi aggregativi.