Covid in Sicilia. Sotto quota 1000 numero contagi, ma l’Isola resta ancora prima in Italia per contagiati.

In questo caldo ferragosto di questa caldissima estate 2021 la notizia è che il numero dei contagiati in Sicilia è sceso sotto quota mille, più precisamente 946, anche se la Sicilia continua purtroppo a mantenere il primato di Regione con più alto numero di contagiati.

Dunque, un numero inferiore rispetto ai 1013 casi di ieri. E’ quanto emerso dal report giornaliero proposto dal Ministero della Salute i nuovi contagi da Covid in Sicilia nelle ultime 24 ore. Sono state invece 4 le persone decedute. C’è comunque da ricordare che il numero dei tamponi è sceso da 18.614 di ieri ad 8.865 di oggi.

Al momento in Sicilia le persone positive sono 18.036, di cui 17.430 in quarantena domiciliare obbligatoria, mentre 538 ricoverati in ospedale in malattie infettive e 68 in Terapia Intensiva.

Questo il numero dei casi di contagio distribuiti per provincia: Palermo 192, Catania 183, Messina 8, Siracusa 98, Ragusa 146, Trapani 108, Caltanissetta 115, Agrigento 71, Enna 25.