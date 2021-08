Covid in Sicilia. Ancora sopra i mille casi di positività nelle ultime 24 ore. Aumenta il numero dei ricoveri.

Si registrano 1.013 i nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore nell’Isola. I casi di positività da quando è scoppiata la pandemia sono 254.525, mentre sono 17.487 le persone attualmente positive al Covid. I tamponi processati sono stati 18.614 con un’incidenza scesa scende al 5,4%, il 2,5%in meno rispetto a ieri. Purtroppo la Sicilia registra il primo posto in fatto di contagi in ambito nazionale. Le persone guarite nelle ultime 24 ore sono state 453; 3 invece le vittime il cui totale è ora di 6.137.

In ambito ospedaliero i ricoverati sono 597 i ricoverati, 33 in più rispetto a ieri, mentre in terapia intensiva il numero è stabile (65). Nelle singole provincie siciliane si registra il seguente numero di casi: 221 a Palermo, 184 a Catania, 128 a Messina, 104 a Siracusa, 12 a Ragusa, 104 a Trapani, 83 a Caltanissetta, 127 ad Agrigento, 50 a Enna.