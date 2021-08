Covid in Italia. Nelle ultime 24 ore scende il numero di positivi. L’indice di positività si attesta al 2,8%.

In Italia nelle ultime 24 ore si sono registrati complessivamente 7.188 nuovi casi di Covid a fronte dei 7409 di ieri. A riportarlo è stato il report giornaliero del Ministero della Salute.

Il numero di tamponi processati è stato di 254.006 con un indice di positività al 2,8%, in calo rispetto a ieri quando era al 3,29%. Sono invece 34 i decessi. Da quando è scoppiata la pandemia in Italia sono morte 128.413. Le persone attualmente positive sono 126.466, quelle in isolamento domiciliare 122.993. I guariti da quando è scoppiata la pandemia sono 4.180.129.

Relativamente ai ricoveri, nelle ultime 24 ore c’è stato un aumento di 68, per un totale di 3.101. Tre invece i ricoveri in più in terapia intensiva per un totale di 372.