Covid in Italia. Calano i positivi, ma con meno tamponi. In salita tasso di positività ora al 4,9%.

In Italia nelle ultime 24 ore sono 3.674 i casi di positività ai test Covid che si sono registrati. Il dato è contenuto nel report giornaliero del Ministero della Salute. Un dato di quasi 2 mila positivi in meno rispetto a ieri. Le vittime sono 24 , cinque in più rispetto a ieri. Il numero di tamponi processato, tuttavia, nelle ultime 24 ore è stato di 160.870.

Il tasso di positività è al 4,9%, in salita rispetto al 3,5% di ieri. Gli attualmente positivi in Italia sono 128.696. I dimessi e guariti sono 4.187.186 da quando è scoppiata la pandemia. Il numero dei morti è intanto salito a 128.456, mentre il totale dei casi di Covid-19 è di 4.444.338 dall’inizio della pandemia. Non si arresta la crescita dei ricoveri negli ospedali. Nei reparti ordinari sono 3.334 le persone ricoverate (+172), mentre nelle terapie intensive 404 degenti (+ 20). Le persone in isolamento domiciliare sono 124.958.

Tra le regioni, purtroppo, la Sicilia con 881 nuovi casi e sette vittime è quella nella quale c’è il maggior numero di contagi seguita da Toscana (527 con 3 morti), Emilia Romagna (458 con 2 morti), Lazio (419), Veneto (291), Campania (183) e Lombardia (138 e 3 morti).