Covid in Italia. Calano i positivi, ma anche i tamponi. Nelle ultime 24 ore indice di positività salito al 3,5%.

Nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 5.664 casi di persone risultate positive al Covid 19. Lo ha reso noto il ministero della Salute nel suo quotidiano report. Un numero decisamente inferiore rispetto a quello di ieri quando, invece erano risultati 7.188.

Le vittime, in totale, sono invece 19, ben 15 in meno rispetto a Da quando è scoppiata la pandemia i casi di positività sono stati 4.440.669 con 128.432 morti. I dimessi e i guariti sono invece complessivamente 4.183.709, mentre gli attuali positivi sono saliti a 128.528.

Nelle ultime 24 ore sono stati processati 160.870 i tamponi contro i 254.006 di ieri. Il tasso di positività è del 3,5%, dunque in aumento rispetto al 2,8% di ieri. Complessivamente le persone in terapia intensiva in Italia per Covid sono 384, mentre coloro che sono ricoverati in malattie infettive sono 3.162.