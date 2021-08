Covid. Donna positiva allontanatasi dall’Ospedale dopo aver partorito rischia denuncia per epidemia colposa.

Sul caso legato alla paziente positiva in fuga dal Reparto di Ostretricia proseguono le indagini per accertare la dinamica di quanto accaduto e ritrovare la stessa paziente. La donna, assieme al marito che l’avrebbe aiutata a fuggire dall’Ospedale in cui era ricoverata e nel quale aveva partorito da poche ore, rischia nel frattempo essere denunciata per epidemia colposa.

Di certo un fatto inquietante che saranno le forze dell’Ordine ad approfondire. La donna, infatti, dopo aver partorito, di lì a poco sarebbe stata dimessa e sarebbe potuta tranquillamente tornare a casa in isolamento domiciliare per come prevede il protocollo sanitario anti-Covid. Cosa possa essere accaduto non è dato al momento sapere su una vicenda che resta avvolta nel mistero.